إيران تضع منشآتها النفطية في حالة "تأهب قصوى"

أوعز وزير النفط الإيراني، بيجان نمدار زنقنة "رسميا" وضع قطاع النفط في بلاده في حالة "تأهب قصوى" وذلك في مواجهة تهديدات بهجمات مادية أو "إلكترونية".



وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، نقلًا عن المسئول الإيراني، أنه من الضروري أن تكون كل الشركات والبنى التحتية في القطاع النفطي في بلاده في حالة "تأهب قصوى" وذلك تحسبا لمواجهة تهديدات بهجمات مادية أو "إلكترونية".



وأكد أن هذه الاحتياطات تعد ضرورية في ضوء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وما أسماها "الحرب الاقتصادية الشاملة" التي تتهم (طهران) (واشنطن) بشنها ضدها.