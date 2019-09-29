الأنبا بيسنتي يترأس جنازة القمص دوماديوس بدير العريان

ترأس الأنبا بيسنتي أسقف حلوان وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، صلاة الجنازة على جثمان الأب القمص دوماديوس قزمان كاهن دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، إيبارشية حلوان، الذي رحل عن عمر قارب الـ75 سنة بعد أن خدم المذبح المقدس أكثر من 33 سنة.



جاء ذلك في مقر الكنيسة التي خدم بها فترة تجاوزت الـ33 عامًا وهي كنيسة دير القديس الأنبا برسوم العريان.



وشارك في إتمام طقس الجنازة والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، ومجمع آباء كهنة الإيبارشية وعدد من الآباء من الإيبارشيات وخارجها والأديرة المجاورة.