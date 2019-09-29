الكنيسة تنشر السيرة الذاتية لراعي طهطا الراحل

نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، السيرة الذاتية للأب القمص يوحنا شحاتة كاهن كنيسة الشهيدين كيرياكوس ويوليطة أمه بساحل طهطا، الذي رحل عن عمر تجاوز ٦٣ سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من ٣٤ سنة.



وقال القس بولس حليم، إن الأب الراحل في ١ يوليو ١٩٥٦ وسيم كاهنًا في ٣ مارس ١٩٨٥ ونال القمصية في ٢٢ يوليو ١٩٩٠.



وجاء ذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم متحدثها الرسمي.