الكنيسة تنشر السيرة الذاتية لراعي حلوان الراحل

نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، السيرة الذاتية للأب القمص دوماديوس قزمان كاهن دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، إيبارشية حلوان، الذي رحل عن عمر قارب الـ٧٥ سنة بعد أن خدم المذبح المقدس أكثر من ٣٣ سنة.



وقال القس بولس حليم، إن الأب الراحل ولد في ١٨ يناير ١٩٤٥ وسيم كاهنًا في ١٥ يونيو ١٩٨٦ ونال القمصية بعدها بأشهر قليلة (في ٧ يناير ١٩٨٧).



وجاء ذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم متحدثها الرسمي.