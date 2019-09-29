"البحث العلمي" تعلن فتح باب التقدم لمسابقة مختبر الشهرة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني، فتح باب التقدم لمسابقة مختبر الشهرة في دورتها الـ11 لعام 2020 لشباب الباحثين في مجالات العلوم الحياتية والأساسية والهندسية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 وحتى 40 عامًا.



وقال الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، في بيان أصدره اليوم الأحد، إنه على نهج العام الماضي وبهدف زيادة إمكانية الوصول لجميع المتقدمين من جميع أنحاء مصر تقرر أن يرسل جميع المهتمين بالمشاركة في المسابقة مقاطع فيديو مدتها 3 دقائق لعرض موضوع علمي بطريقة شيقة مبتكرة لإثبات قدراتهم من خلال شبكة الإنترنت.



وأوضح أن ذلك سيزيد عدد المتسابقين وتشجيع المزيد من المهتمين بالعلوم على المشاركة في المسابقة، على أن يكون التقدم للمسابقة من خلال الرابط التالي ( www.britishcouncil.org.egfamelab ) في موعد أقصاه 2 نوفمبر القادم.



وأكد أن مسابقة مختبر الشهرة تهدف إلى تشجيع الشباب على إيجاد وسيلة للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الجمهور الأكبر بطريقة منفتحة ملهمة وتفاعلية إلى جانب حث الأجيال الشابة على اتخاذ العلوم والتواصل العلمي مجالًا ملهمًا لمستقبلهم الوظيفي، وتعزيز العلوم كجزء من الثقافة السائدة في المجتمع.



وقال: إن هذا هو الموسم الرابع الذي ترعاه الأكاديمية كشريك وطني للمسابقة حيث إن الأكاديمية لديها رؤية واضحة وآليات تطبيق مبتكرة تتماشى مع استراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2018-2022، والتي تركز على تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي.



ومن جانبها، أعربت إليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر عن أملها في أن تشجع مسابقة مختبر الشهرة المزيد من النساء على متابعة دراساتهن وأبحاثهن في العلوم والهندسة وإبراز دور المرأة في مجال البحث العلمي.



وأكدت شيماء البنا، رئيسة برامج العلوم في المجلس الثقافي البريطاني، أنه سيتم توفير منصة رقمية لإدارة المسابقة، وسيقوم أعضاء لجنة التحكيم بتقييم عروض الفيديو عبر الإنترنت، ما يساعد أيضًا على استهداف عدد أكبر من الجمهور سواء المحلي أو الدولي، حيث يمكن مشاركة مقاطع الفيديو على نطاق واسع ونشر رسالة التوعية بأهمية العلوم في حياتنا اليومية.



وأشارت إلى أنه سيتم اختيار من 10 إلى 12 فائزًا للمشاركة في المسابقة النهائية، والتي ستقام في القاهرة لتصعيد المتسابقين للمرحلة النهائية، حيث يحظى الفائزان الأول والثاني برعاية كاملة للسفر إلى المملكة المتحدة ليمثلا مصر في المسابقة الدولية بمهرجان شلتنهام للعلوم في المملكة المتحدة في شهر يونيو 2020 والذي تشارك به ما يقرب من 26 دولة حول العالم.



ونظم المجلس الثقافي البريطاني هذه المسابقة مختبر الشهرة لأول مرة في مصر عام 2009، وتعاونت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برعاية الثلاثة مواسم الأخيرة (الثامن والتاسع والعاشر) لمختبر الشهرة، حيث ارتفعت نسبة المتقدمين للموسم الثامن 2017 بمشاركة الأكاديمية بنسبة 47% حيث تقدم للمسابقة 1779 متسابقًا، بينما تقدم للموسم التاسع 1859 متسابقًا من جميع المحافظات.



كما ارتفع عدد المتسابقين المقبولين في الموسم العاشر 2019 والذين قاموا بتجارب الأداء بمقاطع فيديو وعددهم 350 متسابقًا من 26 محافظة امتدت من أسوان والوادي الجديد مرورًا بالأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج وحتى شمال سيناء، وقد بلغت نسبة الإناث المشاركات في المسابقة في العام الماضي 49%.