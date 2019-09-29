استطلاع "إبسوس": ثلثا الأمريكان يرون قضية ترامب وأوكرانيا خطيرة

أظهر استطلاع حديث للرأي أن نحو ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن تشجيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لرئيس أجنبي لإجراء تحقيق بشأن الخصم السياسي لترامب يمثل مشكلة خطيرة، لكن 17% من المشاركين في الاستطلاع فقط أعربوا عن دهشتهم بشأن تصرفات الرئيس الأمريكي.



ووفقا للاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "إبسوس" لاستطلاعات الرأي بالتعاون مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، فإن 91% من المشاركين في الاستطلاع ممن يؤيدون الحزب الديمقراطي المعارض لترامب يرون أن ما قام به الرئيس الأمريكي يعتبر مشكلة خطيرة، لكن هذه النسبة تنخفض إلى 32% لدى أنصار حزب الرئيس الأمريكي الجمهوري، الذين كانوا أقل حدة في النظر إلى القضية، بل إن هناك 37% منهم لا يرون هناك مشكلة خطيرة على الإطلاق.



من جهة أخرى، فإن أغلب المشاركين في الاستطلاع، بنسبة 83%، ذكروا أنهم لم يندهشوا على الإطلاق من تلك القضية المثيرة للجدل، كما أن ربع المشاركين، حوالي 24%، أكدوا أنهم كانوا يتابعون القضية عن كثب وأغلبهم من الديمقراطيين.