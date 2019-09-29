مايو.. إطلاق مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاءات لمركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية قبل نهاية العام الحالي، ومن المقرر افتتاحه في مايو 2020.



جاء ذلك خلال زيارته التفقدية، اليوم الأحد، لمقر مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه السفير لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة، والدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.



وأكد الوزير عمق العلاقات الاستراتيجية مع الصين، خاصة في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد، والاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب الصيني لإنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية (AIT) كأول مركز متخصص في هذا المجال في المنطقة العربية، والثاني من نوعه على المستوى الإقليمي.



واستمع الدكتور خالد عبد الغفار، لشرح مفصل حول ما تم تنفيذه من أعمال الانتهاء والتجهيزات الخاصة بإنشاء المركز ومتطلباته والأدوات التكنولوجية الفضائية المستخدمة فيه إلى جانب عرض لمهام وكالة الفضاء المصرية.

وعلى هامش الجولة التفقدية، عقد وزير التعليم العالي اجتماعا مع الوفد الصيني، لمناقشة أهم التطورات التي حدثت خلال الفترة الماضية لإنشاء المركز، وكذلك تحديد الخطوات القادمة.



وأوضح الوزير، أن أهمية المشروع تكمن في استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، والتي تشترط إنشاء مقر دائم للوكالة بمصر، بهدف استقبال الوفود وإعداد وتأهيل الكفاءات، ووضع برامج مشتركة بين وكالة الفضاء الإفريقية ووكالات الفضاء الأخرى كالوكالة الأوربية والصينية وغيرهما، لافتا إلى التعاون مع فرنسا واليابان في مشروع وكالة الفضاء الإفريقية.



وأكد دعم الوزارة الكامل للمشروع حتى يكون نواة لمدينة الفضاء المصرية التي من المنتظر إنشائها في أقرب وقت ممكن، متمنيًا أن يتم التعاون مع الجانب الصيني في العديد من المشروعات.



من جانبه، أكد السفير الصيني، عمق العلاقات التاريخية المصرية - الصينية، وأن الحكومة الصينية تولي اهتماما بالغًا بالمشروع، والذي يلعب دورا إيجابيا في العلاقات المصرية الصينية..مشيرا إلى أن المشروع سيساعد مصر على التخطيط والرصد في مجالات الزراعة والموارد البحرية بهدف تحسين الأحوال المعيشية.

