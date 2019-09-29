الأحد 29 سبتمبر 2019 الموافق 30 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مايو.. إطلاق مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:33 م
الأقمار الصناعية
الأقمار الصناعية
أ ش أ
طباعة
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاءات لمركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية قبل نهاية العام الحالي، ومن المقرر افتتاحه في مايو 2020.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية، اليوم الأحد، لمقر مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه السفير لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة، والدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

وأكد الوزير عمق العلاقات الاستراتيجية مع الصين، خاصة في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد، والاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب الصيني لإنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية (AIT) كأول مركز متخصص في هذا المجال في المنطقة العربية، والثاني من نوعه على المستوى الإقليمي.

واستمع الدكتور خالد عبد الغفار، لشرح مفصل حول ما تم تنفيذه من أعمال الانتهاء والتجهيزات الخاصة بإنشاء المركز ومتطلباته والأدوات التكنولوجية الفضائية المستخدمة فيه إلى جانب عرض لمهام وكالة الفضاء المصرية.
وعلى هامش الجولة التفقدية، عقد وزير التعليم العالي اجتماعا مع الوفد الصيني، لمناقشة أهم التطورات التي حدثت خلال الفترة الماضية لإنشاء المركز، وكذلك تحديد الخطوات القادمة.

وأوضح الوزير، أن أهمية المشروع تكمن في استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، والتي تشترط إنشاء مقر دائم للوكالة بمصر، بهدف استقبال الوفود وإعداد وتأهيل الكفاءات، ووضع برامج مشتركة بين وكالة الفضاء الإفريقية ووكالات الفضاء الأخرى كالوكالة الأوربية والصينية وغيرهما، لافتا إلى التعاون مع فرنسا واليابان في مشروع وكالة الفضاء الإفريقية.

وأكد دعم الوزارة الكامل للمشروع حتى يكون نواة لمدينة الفضاء المصرية التي من المنتظر إنشائها في أقرب وقت ممكن، متمنيًا أن يتم التعاون مع الجانب الصيني في العديد من المشروعات.

من جانبه، أكد السفير الصيني، عمق العلاقات التاريخية المصرية - الصينية، وأن الحكومة الصينية تولي اهتماما بالغًا بالمشروع، والذي يلعب دورا إيجابيا في العلاقات المصرية الصينية..مشيرا إلى أن المشروع سيساعد مصر على التخطيط والرصد في مجالات الزراعة والموارد البحرية بهدف تحسين الأحوال المعيشية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

القبيحة.. جريمة توكل كرمان

منذ حوالي 4 ساعات

مديرة تطرد الطلاب وذويهم من المدرسة بسبب التأخير.. والتعليم ترد

منذ يوم

القبض على 5 متهمين جدد فى واقعة "الطفلة جنة" بينهم والدتها

منذ حوالي 5 ساعات

بعد رسالة مؤثرة.. إليسا ترد على سوسن بدر (شاهد)

ads

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

الأكثر قراءة

تعرف على القصة الكاملة لمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان

القبض على 5 متهمين جدد فى واقعة "الطفلة جنة" بينهم والدتها

أيام زمان

عمرو دياب يغني.. ويسرا ترقص في زفاف نجلة فيفي عبده (فيديو)

سمير صبري يكشف الأسباب الحقيقية وراء اعتزال شادية

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

الصحة

كل ماتريد معرفته عن "حساسية البيض" لدى الأطفال

الصحة الفلسطينية: أمراض القلب المسبب الأول للوفاة

مركز السيطرة على الأمراض يتتبع المواد الخطرة في زجاجات المياه

قلبك في أمان تام مع هذه الأطعمة

الرئيس نيوز

الانتقالي الجنوبي: "عملية نجران" تمثيلية كشفت تنسيق الإخوان مع "الحوثي"

أسعار الفائدة على "أذون الخزانة" تخالف التوقعات وتستقر عند نفس معدلها

بسبب التقارب بين واشنطن والقاهرة.. الصحافة الإيرانية تهاجم مصر

بحث قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في اجتماع خلال ساعات

منوعات

مواطن سنغالي يطلق مبادرة "أول مطعم بلا قمامة"

"واتساب" يوقف خدماته ببعض الهواتف في فبراير 2020

كلب يضحي بحياته لينقذ أطفالا من أفعى سامة

على غرار"ليجو سيتي".. كوت ديفوار تبني فصولا دراسية من البلاستيك

كشكول

"التعليم": هدفنا تخريج طلاب أكثر وعيًا في مواجهة التحديات

وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس الفنية

بالأسماء.. تعيين 20 أستاذاً مساعداً بجامعة أسيوط

بمشاركة التعليم.. إطلاق المرحلة الثالثة من حملة «أولادنا» للحماية من العنف

إسلام سياسي

الداخلية تعلن مقتل 15 إرهابيًا في شمال سيناء

"ليلة انهيار الإخوان".. اجتماع للتنظيم الدولى بعد "الاعتراف بالفشل"

تفاصيل مقتل عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان بن عبدالعزيز

تفاصيل مقتل أبوالفرج اليمني أبرز القيادات المصرية بتنظيم "القاعدة"


زيت وسكر

تعرف على نتائج مبادرة” صوتك مسموع” وكيفية تقديم شكوى

“الكهرباء” تصدر تعليمات مشددة بشأن شكاوى المواطنين والتواصل معهم

وزير التموين: من يمتلك سيارة لا يستحق الدعم.. ويجب التنازل عنه

وزيرة التخطيط: الشباب هم بناة المستقبل

مقالات الرأي
ماجد حبته
كسبنا معركة فى حرب مستمرة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإرهاب يترنح
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
المزيد

الثقافة

"الثقافة الجديدة" تحتفل بنصر أكتوبر: رحلة من الإستنزاف إلى العبور

"الخان" تحيي حفلا بساقية الصاوي 4 أكتوبر المقبل

شاهد.. بوستر الدورة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أمسية شعرية ومداخلات نقدية بثقافة القليوبية

صفحتنا ع الفيس بوك