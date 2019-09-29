سقوط 25 قتيلًا جراء الأمطار الموسمية في الهند

لقي 25 شخصًا على الأقل مصرعهم في ولاية بيهار شرقي الهند، خلال الساعات الـ24 الماضية، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الولاية لليوم الثالث على التوالي، حسب مسئولين في الولاية.



وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز"- على موقعها الإلكتروني- أن الأمطار أثرت على حركة الطرق والقطارات ومرافق الرعاية الصحية والمكاتب والمدارس، حيث أفاد مسئولو هيئة السكك الحديدية المركزية الشرقية بأنه تم إلغاء 12 رحلة قطار، وتحويل مسار 20 رحلة أخرى بعد غرق خطوط السكك الحديدية في مدينة باتنا وغيرها من مناطق بهار.



وقالت الهيئة الوطنية للاستجابة للكوارث إنها نشرت 18 من فرقها في جميع أنحاء الولاية، التي شهدت بعض مناطقها حالة شبيهة بالفيضانات، وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى غدٍ.



وأوضح مسئولو الموارد المائية أن مستويات المياه في جميع الأنهار بالولاية آخذة في الارتفاع، لتغمر المدن والمناطق الريفية، وتشكل ضغطًا على السدود.

وتشهد ولاية بيهار هطول أمطار غزيرة، منذ أسبوع، بلغت ذروتها خلال الأيام الثلاثة الماضية، كما تتساقط الأمطار الغزيرة على عدة ولايات شمالي البلاد، منها راجستان وأوتار براديش، ما أسفر عن مقتل العشرات.