الكنيسة تنعي رحيل القمص دوماديوس بإيبارشية حلوان

نعى المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، رحيل الأب القمص دوماديوس قزمان، كاهن دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.



وقال القس بولس حليم، إن الأب دوماديوس رحل عن عمر قارب الـ75 سنة بعد أن خدم المذبح المقدس أكثر من 33 سنة.



جاء ذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم متحدثها الرسمي.

