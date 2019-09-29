برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن وفاة الطفلة "جنة"

تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الأوقاف، بشأن حادث وفاة الطفلة "جنة" التي تعرضت للتعذيب من جدتها، مؤكدًا أن هذه الحادثة البشعة هزت الرأي العام المصري والإنساني.



وعبر "البلتاجي" عن حزنه من واقعة تعذيب الطفلة "جنة" التي لم تتخط سن الخامسة من عمرها، متسائلًا أي ذنب ارتكبته هذه الطفلة كي تحرم من أقل حقوقها وتغتصب من خالها وتعذب من جدتها وتبتر قدمها وتنتهي مأساتها بالوفاة.



وقال "البلتاجي" إن هذه الحادثة طرحت عددًا من التساؤلات حول دور المجتمع المدني والمنظمات المنوط بها حماية حقوق الطفل في التصدي لمثل هذه الجرائم النكراء التي تسيء للمجتمع بأسره.



وطالب بتشديد أقصى عقوبة ضد مرتكبي هذه الجريمة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الطفل والحيلولة دون تكرار هذه الحوادث، فضلًا عن مواجهات مثل هذه الحالات من العنف الأسري باستخدام كل الوسائل الإعلامية والثقافية والدينية.