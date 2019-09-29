برلماني: مجلس النواب أقر تشريعات تذلل العقبات أمام المستثمرين

قال النائب مصطفي الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن عددًا من القوانين والتشريعات الاقتصادية التي أقرها مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع تعكس توجه الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحسين الوضع الاقتصادي بما يسمج بجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.



وأضاف الكمار أن إقرار هذه التشريعات سيسهم في تحسين بيئة الاقتصاد وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين، بما ينعكس في الأخير علي سوق العمل، وتوفير المزيد من فرص الاستثمار التي توفر المزيد من فرص العمل للقضاء علي البطالة وتحسين حياة المواطنين.



وأشار نائب شبين القناطر إلى أن المجلس حرص على إقرار قوانين وتشريعات فى مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء ما يخص قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، أو الضريبة على العقارات والدخل وقانون الثروة المعدنية.



وأكد الكمار أن أهم القوانين التى تم إقرارها أيضًا التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار، وكذلك قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأن هذه القوانين سيكون لها الأثر الأكبر فى تذليل العقبات أمام المستثمرين، ما يعطى الفرصة لفتح الباب أمام تأسيس مشروعات جديدة.