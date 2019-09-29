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عالم

جونسون يشدد حملته حول بريكست قبل بدء مؤتمر المحافظين السنوي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:23 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
وكالات
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كرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، عزمه على تنفيذ بريكست مهما كلف الأمر في 31 أكتوبر، وذلك قبل افتتاح مؤتمر حزب المحافظين، في مدينة مانشستر "شمال غرب"، في ظل حالة من الفوضى السياسية في المملكة المتحدة.

وفيما بلغت الانقسامات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي ذروتها، اعتبر بوريس جونسون أن "الطريقة الفضلى لإنهاء تلك الانقسامات هي في تنفيذ بريكست في 31 أكتوبر، والسماح لهذا البلد بالمضي قدمًا".

وكان جونسون تولى رئاسة الحكومة في نهاية يوليو الماضي، مؤكدا التزامه بتنفيذ بريكست، الذي صوت 52% من البريطانيين لصالحه خلال استفتاء في عام 2016، حتى دون اتفاق على طريقة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ما قد يخفف من التداعيات السلبية على الاقتصاد البريطاني.

ولم يتراجع رئيس الحكومة عن هذا الموقف على الرغم من رفض البرلمان استراتيجيته مرات عدة، وفتح حربا مع النواب معتبرا أنهم معارضون "للشعب" الذي يريد الدفاع عنه، ولم يتردد في الإدلاء بتصريحات استفزازية في أغلب الأحيان.

ومن المقرر أن يعلن حزب المحافظين "عن موقف حازم وموحد بشأن بريكست" خلال المؤتمر الذي يستمر لأربعة أيام، كما أكد لوكالة "فرانس برس" قسطنطين فريزر، المحلل من مركز دراسات "تي إس لومبارد".

وحتى الآن، ارتدّت سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها جونسون عليه.

فقد أعلن تعليق أعمال البرلمان، لكن القضاء خالفه الرأي وواصل النواب اجتماعاتهم، كما صوت النواب بشكل عاجل على قانون يلزمه بالطلب من المفوضية الأوروبية إرجاء بريكست في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وهو ما يرفضه، متهما إياهم بـ"الاستسلام".

وأقصى جونسون من حزب المحافظين 21 نائبا متمردا، ليخسر بذلك أغلبيته في البرلمان، ثم دعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة، لكن النواب اعترضوا على ذلك وقالوا إنهم يفضلون تنظيم انتخابات بعد استبعاد الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.

وتعرض جونسون لانتقادات شديدة هذا الأسبوع لاستخدامه عبارات عدائية في مجلس العموم، مثل "تخريب" و"خيانة" و"استسلام"، واتهمه النواب خصوصًا بصب الزيت على النار وتغذية التهديدات التي يتعرضون لها.

وأعلن جونسون، في حديث لقناة "بي بي سي": "أعتقد أنه يجب على الجميع أن يهدأوا"، معتبرًا أنه هو نفسه مثّل "نموذجًا لضبط النفس"، واتهم معارضيه بأنهم يريدون إخفاء نواياهم بمنع بريكست، خلف "سحابة كبيرة من الغضب".

وقال أيضًا إن هناك "فرصًا حقيقيةً" في التوصل لاتفاق خروج، فيما المفاوضات مع بريكست متواصلة.

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