بعد حالات تسمم الفسيخ بالإسكندرية.. تعرّف على الأعراض

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، أن مركز السموم التابع لكلية الطب استقبل نحو 18 حالة تسمم نتيجة تناول فسيخ فاسد، وأشار الكردي إلى أن مركز السموم بالجامعة يخدم 5 محافظات، لافتا إلى أن الحالات التى جرى استقبالها من دسوق وإدكو وبرج العرب والإسكندرية.



ويرصد "الدستور" أعراض الإصابة بتسمم الفسيخ:



- شعور المصاب بزغللة بالعين.

- يصيب التسمم بالفسيخ الجهاز التنفسي بالشلل، كما يسبب الإصابة بضيق في التنفس، وفشل في وظائف التنفس، والضيق الشديد.

- صعوبة البلع وجفاف في الحلق.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم والقيء.

- ضعف بالعضلات تبدأ بالأكتاف والأطراف العليا وتنتقل إلى باقى الجسم.

- التأثير على الجهاز العصبي، وقد تقود الإصابة إلى الوفاة.