مقاتلات إسرائيلية تحلّق في الأجواء اللبنانية

قال مصدر أمني لبناني إن الأجهزة المختصة رصدت تحليقا مكثفًا لطائرات حربية إسرائيلية فوق جنوب لبنان، على علو متوسط.



وأضاف المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية في بيروت أن الطائرات الإسرائيلية حلقت فوق مناطق النبطية وإقليم التفاح، وصولا إلى مدينة صيدا، جنوب العاصمة بيروت.