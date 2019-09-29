الكنيسة للأقباط: لا ترشموا الصليب بتسرع

احتفل المركز الاعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم بعيد الصليب المجيد.



ونشر المركز مقولة للقديس بولس البوشي عن الصليب، وجاءت تلك المقولة من غلاف مجلة الكرازة الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية. قال فيها لا ترشم ذاتك بعجلة وتسرع بل ليكن قلبك مع الكلمات والحركة.



مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية، ولها إصدار نصف شهري، وأسسها البابا الراحل شنودة الثالث، ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا مكاريوس، أسقف عام كنائس المنيا وأبوقرقاص.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في منتصف الشهر الجاري بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيًا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عاما قبطيا جديدا يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.



