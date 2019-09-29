بعد واقعة "جنة".. نصائح لحماية الأطفال من التحرش

أثارت واقعة تعذيب الطفلة "جنة" حتى الموت، غضب واستنكار الرأى العام، وسط مطالبات بتغليظ العقوبة ضد مرتكبي جرائم العنف الأسري على خلفية الجرائم المتعددة التي تٌمارس ضد الأطفال والنساء خاصة من المقربين.



وتوفيت الطفلة جنة، بعد تعذيب جدتها لها، وتعرضها للاغتصاب من الخال مما أدى لفقدان الصغيرة حياتها نتيجة التعذيب، كما هو الحال لدي شقيقتها التى تلقت نفس التعذيب من الجدة.



ولمنع تكرار تلك الجرائم، تخبرنا داليا فكري، رئيس لجنة المرأة المركزية بحزب المحافظين ومؤسسة "صرخة" لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل، بمجموعة من النصائح لحماية الأطفال من للتحرش.



-على الآباء والأمهات توعية أطفالهم بين اللمسة العادية واللمسة السيئة لأماكنهم الحساسة في جسدهم.



- عدم تعنيف الأمهات لأطفالهن إذا قاموا بالحكي عن تعرضهم لمضايقات او تحرش، وعدم تكذيبهم لأنه يزعزع ثقتهم بأنفسهم ويجنبهم الحكي مرة أخرى.



-يجب علي الأباء والأمهات أن يبدوا اهتماما بشكوى الأطفال، تقصي الأمر، خاصة فى المدرسة أو الحضانة.



-علي الأمهات والآباء أن يشعروا أبنائهم أنهم الملاذ الآمن لهم، تشجيعهم على المصارحة عن أي تصرف يصدر من الآخرين سواء غرباء أو أقرباء يثير شكوكهم.

