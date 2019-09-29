الكهرباء: 16 ألفًا و950 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الأحد، تبلغ 16 ألفا و950 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم، أمس السبت، خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



وتوقع المرصد- في نشرته- أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 28 ألفا و400 ميجاوات دون تغيير عن الأمس، لافتا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 20 ألفا و355 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية و25 دقيقة بعد الظهر، وكان قد ظهر، أمس السبت، باللون الأخضر طوال اليوم.



يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.



ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.