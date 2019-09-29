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الثقافة

"ثقافة البحر الأحمر" تناقش جهود تطوير التعليم في مصر

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:04 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع البحر الأحمر، حيث أقامت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة فنية لعمل مجسمات حيوانات من الصلصال لذوي القدرات الخاصة، تم تعريف الأطفال على كيفية التعامل مع خامة الصلصال وكيفية تشكيلها، كما عقد قصر ثقافة رأس غارب ورشة فنون تشكيلية بعنوان "فن الأركت" أدارها المهندس محسن صقر، بدأت بعرض نبذة عن فن الأركت والأدوات المستخدمة وأنواع الخشب الذي يناسب كل قطعة فنية ونوع الدهانات التي تناسبه، أعقبها قيام مجموعة من علماء الأزهر بزيارة القصر وتحاوروا مع الأطفال في مجموعة أسئلة مفيدة للطفل، تلى ذلك محاضرة علمية بعنوان "الأغذية الصحية التي تساعد على التركيز في المذاكرة والحياة بصحة جيدة".

وأقام قصر ثقافة الغردقة صالونا ثقافيا، تضمن ندوة بعنوان "جهود تطوير التعليم في مصر" ألقاها إبراهيم خطاب، وتحدث فيها عن أهمية التعليم بأنه الحجر الأساسي للتقدم في شتي المجالات، وهو السلاح الذي يتسلح به الفرد لمواجهة المستقبل وحل الأزمات، كما تناول مراحل تطوير التعليم ومنها رفع كفاءة المعلمين وتطوير المناهج التعليمية، بحيث تكون علي قدر كبير من المهارة والمهنية، كما تضمنت إلقاء قصائد شعرية لشعراء نادي الأدب وهم فرج الضوي، بهاء الدين حسن، إلي جانب عزف علي آلة العود وإلقاء أغاني فردية.

وقدم بيت ثقافة القصير عرض فيلما بعنوان "حلم الزيتون" من خلال الفيديو بروجكتور، تناول الفيلم حكاية فلسطين بطريقة جميلة مشوقة ولأول مرة بشكل إيجابي، من خلال قصة حياة عائلة فلسطينية اتجهت من منطقة "عين كارم" إلى "جنين" عام 1948، وهذه الأسرة مثال يعبر عن المأساة الراهنة المستمرة، كما تم عرض فيلم آخر بعنوان "قناة السويس"، تدور أحداثه حول أحد أهم المجاري المائية في العالم ويعتبرها البعض أهم المجاري المائية الصناعية على الإطلاق، حيث تصل تلك القناة بين كل من البحر الأحمر جنوبًا والبحر الأبيض المتوسط شمالا عبر ممرين متوازيين في أغلب أجزائها وذلك بمركز شباب القصير.

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