وفاة المستشار محمد المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق

توفي وزير العدالة الانتقالية الأسبق المستشار محمد أمين المهدي، ورئيس مجلس الدولة الأسبق، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 83 عامًا.



أثرى المستشار "المهدي" الحياة النيابية والقانونية والقضائية المصرية بمجهودات أثرت بشكل إيجابي في جميع القضاة والمستشارين.



وقد شغل "المهدي" منصب عضو اللجنة الاستشارية العليا لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لإجادته اللغتين الإنجليزية والفرنسية.



كما شغل عضوية المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة لمدة أربع سنوات بناءً على ترشيح جمهورية مصر العربية له، وأصدر خلالها العديد من الأحكام المهمة التي أسهمت في إرساء قواعد المسئولية الفردية الجنائية الدولية.