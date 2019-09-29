بورسعيد: الشارع السياحي الترفيهي يقام على أحدث أسلوب حضاري

تفقد محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير العمل في إنشاء الشارع السياحي والترفيهي، والذي يجرى تجهيزه للافتتاح قريبا، والواقع بين مكتبة مصر وحديقة المنتزه وسيخصص الشارع للمشاة فقط.



وأكد محافظ بورسعيد أن الشارع السياحي الجديد الجاري العمل به يقام على أحدث أسلوب حضاري وسياحي، وسوف يكون مقصدا لأبناء المحافظة وزوارها.



وأضاف محافظ بورسعيد أن المحافظة مقبلة على طفرة سياحية، بعد أن تغيرت خريطة السياحة بها، وظهور المنتجعات والفنادق السياحية بها، والتي تديرها شركات عالمية متخصصة، لتكون السياحة إحدى محاور التنمية الأساسية بالمحافظة في السنوات المقبلة.



ويضم الشارع مجموعة من عربات المشروبات والوجبات السريعة ستخصص للشباب إلى جانب مجموعة المطاعم والكافيهات الموجودة حاليًا بالشارع، كما سيتم توفير مناطق ألعاب للأطفال وأخرى لاستراحة الكبار، ليكون الشارع ملتقى لجميع الأعمار من أبناء المدينة وزوارها.