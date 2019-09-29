الأحد 29 سبتمبر 2019 الموافق 30 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بورسعيد: الشارع السياحي الترفيهي يقام على أحدث أسلوب حضاري

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:02 م
جريدة الدستور
بورسعيد/شيماء محمد
طباعة
تفقد محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير العمل في إنشاء الشارع السياحي والترفيهي، والذي يجرى تجهيزه للافتتاح قريبا، والواقع بين مكتبة مصر وحديقة المنتزه وسيخصص الشارع للمشاة فقط.

وأكد محافظ بورسعيد أن الشارع السياحي الجديد الجاري العمل به يقام على أحدث أسلوب حضاري وسياحي، وسوف يكون مقصدا لأبناء المحافظة وزوارها.

وأضاف محافظ بورسعيد أن المحافظة مقبلة على طفرة سياحية، بعد أن تغيرت خريطة السياحة بها، وظهور المنتجعات والفنادق السياحية بها، والتي تديرها شركات عالمية متخصصة، لتكون السياحة إحدى محاور التنمية الأساسية بالمحافظة في السنوات المقبلة.

ويضم الشارع مجموعة من عربات المشروبات والوجبات السريعة ستخصص للشباب إلى جانب مجموعة المطاعم والكافيهات الموجودة حاليًا بالشارع، كما سيتم توفير مناطق ألعاب للأطفال وأخرى لاستراحة الكبار، ليكون الشارع ملتقى لجميع الأعمار من أبناء المدينة وزوارها.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

منذ حوالي 20 ساعة

البرغوث.. لماذا يكره تميم مصر؟

منذ يوم

القبض على 5 متهمين جدد فى واقعة "الطفلة جنة" بينهم والدتها

منذ حوالي 17 ساعة

محمد الباز يكشف مخطط قطر لنشر الفوضى في مصر

ads

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

الأكثر قراءة

تعرف على القصة الكاملة لمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان

القبض على 5 متهمين جدد فى واقعة "الطفلة جنة" بينهم والدتها

أيام زمان

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

الصحة

كل ماتريد معرفته عن "حساسية البيض" لدى الأطفال

الصحة الفلسطينية: أمراض القلب المسبب الأول للوفاة

مركز السيطرة على الأمراض يتتبع المواد الخطرة في زجاجات المياه

قلبك في أمان تام مع هذه الأطعمة

الرئيس نيوز

السيسي يهنئ نظيره النيجيري بمناسبة عيد الاستقلال

"عملية نجران".. مزاعم حوثية خطيرة.. والتحالف يكذب

الخارجية: حكم "العدل الدولية" بأحقية مصر فى طابا "نصر دبلوماسى وتاريخى"

كاتب سعودى: خطاب أردوغان فى الأمم المتحدة فضح حقده على مصر والسعودية

منوعات

كلب يضحي بحياته لينقذ أطفالا من أفعى سامة

على غرار"ليجو سيتي".. كوت ديفوار تبني فصولا دراسية من البلاستيك

الوفاة الغامضة لموديل تلقى بظلالها على صناعة الترفيه في تايلاند

الصداقات الوثيقة تزيد من الثقة في الذات

كشكول

"الاتجاهات الحديثة في طب الأسنان" مؤتمر بـ"أزهر أسيوط".. أكتوبر المقبل

"التعليم" تعلن 14 ضابطاً لتوزيع التغذية المدرسية (مستند)

"وسطية الإسلام.. طوق النجاة" ندوة لطلاب الأزهر الوافدين

عمارة: الإنتهاء من وضع معايير تقييم البرامج الدراسية للتعليم الفني

إسلام سياسي

الداخلية تعلن مقتل 15 إرهابيًا في شمال سيناء

"ليلة انهيار الإخوان".. اجتماع للتنظيم الدولى بعد "الاعتراف بالفشل"

تفاصيل مقتل عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان بن عبدالعزيز

تفاصيل مقتل أبوالفرج اليمني أبرز القيادات المصرية بتنظيم "القاعدة"


زيت وسكر

“الكهرباء” تصدر تعليمات مشددة بشأن شكاوى المواطنين والتواصل معهم

وزير التموين: من يمتلك سيارة لا يستحق الدعم.. ويجب التنازل عنه

وزيرة التخطيط: الشباب هم بناة المستقبل

مراجعة المحلات والمطاعم بمحيط مدارس الجيزة حفاظًا على سلامة الطلاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
كسبنا معركة فى حرب مستمرة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإرهاب يترنح
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
المزيد

الثقافة

"ثقافة البحر الأحمر" تناقش جهود تطوير التعليم في مصر

"أبي الذي لا يعرفه أحد" بثقافة بنى سويف

معرضا "طبيعة صامتة" و"تأثيرات الدخان" بمركز الجزيرة للفنون

"إطلاق طاقات الحياة" جديد الباحث مصطفى حجازي

صفحتنا ع الفيس بوك