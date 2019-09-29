"أبي الذي لا يعرفه أحد" بثقافة بنى سويف

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع بني سويف، حيث عقد قصر ثقافة ببا محاضرة عن الصدق والأمان ألقاها شهاب أبوجبل، الذي تحدث عن مفهوم الصدق بأنه من الأخلاق الحميدة التي حثّ عليها ديننا الإسلامي، وقد أمرت به كل الشرائع السماوية، فنجد أن الصدق ذكر في مواضع عديدة في القرآن الكريم، ويشمل الصدق في القول والفعل وهو عكس الكذب الذي نهانا الدين الإسلامي عنه، فهو من صفات المنافقين، والصدق صفة من صفات المؤمن، وقد اتصف به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقد لقب بالصادق الأمين.



وعقد قصر ثقافة بني سويف اللقاء الخاص بنادي أدب الطفل تحت إشراف الشاعرة دعاء عبد المنعم، بحضور مجموعة من رواد القصر والمواهب الشابة، لاكتشاف المواهب الصغيرة وكتابة القصة القصيرة ومناقشة أعمالهم، بالإضافة إلى ندوة ثقافية لنادي الأدب للكاتب الصحفي خيري حسن لمناقشة آخر أعماله كتاب "أبي الذي لا يعرفه أحد" أدارت الندوة الشاعرة فتحية محمد بحضور الشعراء أسامة بدر، جاسر جمال الدين، نور سليمان، الشاعرة سيدة فاروق، هبة مصطفي وياسمين السبكي، كما أقامت مكتبة النادي الرياضي مسابقة في المعلومات العامة تضمنت أسئلة عن العام الدراسي الجديد.