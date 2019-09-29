المشدد 5 سنوات لـ4 لصوص في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الأحد، بمعاقبة 4 متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في مدينة السلام، بالسجن المشدد 5 سنوات.



صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور جابر يوسف المراغى، وعضوية المستشارين سالم عبدالعزيز وهانى محمد فايز، وسكرتارية أشرف صلاح.



وأسندت النيابة للمتهمين " أ.ر"، و"ع.م"، و"ع.ر"، و"ع.أ" تهمة سرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة النهضة، بأن أشهروا الأسلحة في وجوههم، وهو ما قيد حريتهم، واستولوا بتلك الطريقة على المسروقات.



كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة الأسلحة دون ترخيص، وفي غير الأحوال المصرح بها.