إعداد قانون لمواجهة أماكن علاج الإدمان غير المرخصة

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جاري إعداد قانون لمواجهة وترخيص الأماكن غير المرخصة لعلاج ومكافحة الإدمان في مصر، وذلك لضبط عمل هذه الأماكن في إطارها القانونى وعدم استغلال المرضي المدمنين، حيث يتم مناقشته تمهيدًا للانتهاء منه الفترة المقبلة.



وأضاف عثمان فى تصريحات لـ "الدستور"، أن مشروع القانون يتم إعداده بالتنسيق مع عدد من الوزارات يضع آليات محددة لإحكام الرقابة عليها بما يعلي من حقوق مريض الإدمان ويوفر له خدمات العلاج والتأهيل وفقًا للبرامج العلمية المعتمدة، كما يضع ضوابط حاكمة وموحدة لهذه المراكز على مستوى البنية التحتية والقوى البشرية المؤهلة للعمل فيها، ويضع عقوبات رادعة لمنع انتشار مصحات علاج الإدمان غير المرخصة التي تدار من خلال أشخاص غير مُتخصصين وتُهدد حياة مرضى الإدمان.

