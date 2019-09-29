خفر السواحل الليبي ينقذ قرابة 70 مهاجرًا بالبحر المتوسط

ذكرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن قوات خفر السواحل الليبي أنقذت قرابة 70 مهاجرًا بعدما ظلوا عالقين لأيام بالبحر المتوسط.



وأوضحت المفوضية حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، اليوم الأحد، أنه تم نقل المهاجرين مرة أخرى إلى ليبيا، حيث أعلنت سابقًا أن قاربًا على متنه 50 مهاجرًا على الأقل قد انقلب في البحر المتوسط.



من جهته، قال المتحدث باسم خفر السواحل الليبي أيوب قاسم: "إن حادث انقلاب القارب وقع قبالة مدينة مصراتة الواقعة على بعد 187 كيلومترًا شرقي العاصمة طرابلس".



يُشار إلى أن ليبيا تعد إحدى أبرز نقاط انطلاق المهاجرين الأفارقة نحو أوروبا عبر البحر المتوسط.