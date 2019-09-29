مطلع أكتوبر.. صدور الضوابط المنظمة لموسم العمرة المقبل

صرح محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، أن بوابة العمرة المصرية فى المرحلة النهائية من الانطلاق موضحا أننا فى انتظار وزارة السياحة لإطلاق الضوابط الفنية المنظمة لرحلات العمرة لتنظيم العمل على البوابة من خلالها.



وأضاف فاروق في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المتوقع أن يتم إصدار الضوابط مع أول شهر أكتوبر المقبل لافتا أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع أصحاب شركات السياحة لتعريفهم بنظام العمل على البوابة، وبمفهوم البوابة.



وأوضح فاروق أنة بعد إصدار الضوابط سيتم عمل دورات تدريبية للعاملين بشركات السياحة لتدريب على آلية العمل ووضع البرامج وغيرها من التقنيات الخاصة وذلك لمدة أسبوعين وبعد ذلك سيتم الدخول الى مرحلة البث التجريبي للبوابة قبل الانطلاق الفعلى.



الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بإنشاء بوابة العمرة المصرية لتكون هى البوابة الرسمية التى سيتم عليها كافة المعاملات الخاصة برحلات العمرة، ومن المتوقع أن تبدأ الرحلات مع شهر نوفمبر المقبل.