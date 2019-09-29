ضخ 12 طن أسماك طازجة ومجمدة في المنافذ الثابتة والمتحركة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية يوميا زيادة معدلات الضخ للأسماك الطازجة والمجمدة، لتتراوح ما بين 10 أطنان و12 طنا، من خلال فروع الشركة المصرية لتسويق الأسماك الثابتة، البالغة نحو 26 فرعا، منتشرة في محافظتى القاهرة والجيزة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدفع بـ6 سيارات متحركة يتخفيضات تتراوح ما بين 20% و30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.



وحددت الوزارة خطة تسيير المنافذ المتحركة المحملة بالأسماك الطازجة والمجمدة، خاصة المناطق الأكثر احتياجا، والمناطق التي تخلو من الخدمات، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفي الميادين الشعبية، والمناطق الأكثر كثافة سكانية لتوفير احتياجات المواطنين من الأسماك، وتشمل ميادين "رمسيس والدقي والبحوث وإمبابة وكلية الزراعة وكوبري القبة، وفي المدن الجديدة والتجمعات العمرانية الجديدة ومحافظات المنوفية".



