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حوادث

إلغاء قرار وزير التعليم برسوب طلاب المدرسة الفنية للتكنولوجيا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:55 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
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قضت محكمة القضاء الإداري "الدائرة السادسة تعليم" بمجلس الدولة، الأحد، بوقف قرار وزير التربية والتعليم الفني بإلغاء امتحانات 84 طالبًا من طلبة دبلوم المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وحرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019 واعتبار هذا العام عام رسوب.

واختصمت الدعوى التي رفعها محامٍ، وكيلًا عن عدد من أولياء الأمور، وحملت رقم 52996 لسنة 73 قضائية، كلا من وزير التربية والتعليم ونائب وزير التعليم للقطاع الفني، وذكرت أن القرار جاء مخالفًا للقانون والدستور ولم يستند على ثمة دلائل لإصدار القرار.

وتابعت الدعوى، أن المدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر من إحدى المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية والتي تطلب قواعد قبول الالتحاق بها أن يكون الطالب حاصلا على نسبة 90% كحد أدنى بالإضافة إلى اجتياز المتقدمين لاختبارات خاصة يحددها قطاع التعليم الفني بالوزارة بالإضافة إلى اختيار عدد محدود لا يتجاوز الـ150 طالبا على مستوى محافظات الجمهورية عن كل عام ومدة الدراسة بها 5 سنوات بنظام التعليم الداخلي.

وأضافت الدعوى، أن هؤلاء الطلاب قد كانوا محل اهتمام رئيس الجمهورية شخصيًا والسيدة قرينته عندما توجهت بزيارة المدرسة خلال الأيام القليلة الماضية لدعمهم وتشجيعهم باعتبارهم وجهة مشرفة لمصر، كما أن طلاب هذه المدرسة قد اهتمت بهم الوزارة وذلك من خلال زيارة الوفود الأجنبية إليها للإطلاع على اختراعاتهم ومشاريعهم العملية التي ستنقل مصر العالمية، وكذلك حصول جميع هؤلاء الطلاب على شهادات تقدير لمجهوداتهم من قبل الوزير شخصيا وحصول بعضهم على براءات اختراع لعدد من المشروعات العلمية.

وأوضحت، أن طلاب الصف الخامس "دبلوم" بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة قد أدوا امتحانات دور مايو 2018 2019 بجميع الأقسام بالمدرسة وعددها 7 أقسام، وتم سير العملية الامتحانية بكافة المواد بدون أي عوائق أو مشكلات يكون تم رصدها من قبل مسئولي المراقبة المكلفين بذلك داخل المدرسة، وذلك بموجب التقارير اليومية التي تصدر عنهم عن سير العملية الامتحانية، وتم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات جميع الطلاب بجميع الأقسام وانتهى التصحيح إلى رصد وتجميع درجات الطلاب من خلال كشوفات الكنترول، وحصل معظم الطلاب داخل الأقسام على الدرجات النهائية في جميع المواد، إلا أنهم فوجئوا بالرسوب الجماعي دون إبداء أسباب واضحة.

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