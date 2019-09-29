معرضا "طبيعة صامتة" و"تأثيرات الدخان" بمركز الجزيرة للفنون

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة مساء الأربعاء المقبل، معرضين؛ الأول بعنوان "طبيعة صامتة" للفنانة مهرى فودة، والثاني بعنوان "تأثيرات الدخان" للفنانة سلوى رشدي، بمركز الجزيرة للفنون.



ومن المقرر أن يفتتح معرض الفنانة سلوى رشدي "تأثيرات الدخان"، بقاعتي أحمد صبري، وراغب عياد، بينما معرض "طبيعة صامتة" للفنانة مهرى فودة يفتتح بقاعة الحسيني فوزي.



ويستمر المعرضان حتى 17 أكتوبر المقبل، ويفتتح يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، ومن الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً عدا يوم الجمعة، بمقر المركز بـ1 ش الشيخ المرصفي بالزمالك.