التموين تستهدف زيادة 15 مركزا تموينيا خلال عامين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم زيادة انشاء المراكز التموينية المتطورة إلى 550 مركزا بدلا من 535 مركزا متطورا بفارق 15 مركزا إضافيا عن المستهدف خلال العامين المقبلين، من خلال خطة التنمية البشرية والتخطيط بالوزارة.



وأكد تقرير وزارة التموين خاص لـ"الدستور" أنه بدءا من أول شهر أكتوبر المقبل سيتم الانتهاء من تطوير وتشغيل ١٠٠مركز تمويني متطورا للخدمات التموينية بدلا من ٦٠ مركزا متطورا لاستقبال طلبات المواطنين أصحاب البطاقات الذكية المتوقفة والفصل الاجتماعي وبدل الفاقد والمتوقفة.



وأضاف التقرير أن المكاتب التموينية التي تصل مساحتها المنخفضة تتراوح ما بين ٣٠ مترا الي ٤٠مترا، وهي لا تصلح لإقامة المراكز المتطورة، بالإضافة إلي عدم صلاحية الأدوار العليا مثل الدور الثالث، ولكن يتم السماح لإنشاء المراكز المتطورة في الدور الأرضي والأول فقط، تيسيرا علي المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.