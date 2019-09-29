"القوى العاملة" تعلن فرص عمل للشباب في بني سويف

أعلنت مديرية القوى العاملة ببني سويف، توافر فرص للعمل لديها بإحدى شركات الخدمات الأمنية، للعمل كأفراد أمن وحراسة لشركة مياه الشرب ببني سويف، في فروع الشركة في: "بني سويف، تزمنت، أبو سليم، تل ناروز، العلالمة، بياض العرب، الواسطي، أبو صير، مركز ناصر، أشمنت، والشناوية".



وقالت المديرية شروط التقدم للوظيفة: إنه لا بد أن يتوافر في المتقدم للحصول على تلك الوظيفة عدة شروط منها، أن تتراوح السن من 21 لـ45 سنة، أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل، أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معفى منها، وأن يكون قوي البنيان الجسماني، وحسن المظهر مع تقديم شهادة صحية.



وللتقديم والاستفسار، يرجى الإتصال على أرقام 01240710111، أو 01026744561، وذلك من 9 صباحًا حتى الـ3 مساءً.