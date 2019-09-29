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فن

سمية الألفي تزور أحمد الفيشاوي.. والأخير: "شكرًا يا أغلى أم"

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:50 م
جريدة الدستور
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أعرب الفنان أحمد الفيشاوي عن سعادته لزيارة والدته الفنانة سمية الألفي له في منزله، موجهًا رسالة حب لها لاهتمامها به.

وشارك "الفيشاوي" صورة له أثناء زيارة والدته له بالمنزل الخاص به، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "شكرا لزيارتك يا أغلى أم"، وانهالت التعليقات المتمنية دوام الصحة والسعادة لهما، واعتبر البعض أن مشاركته للحظة عائلية مثل هذه اللحظة أمر عفوي من الفيشاوي لنقاء قلبه.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي كان فيلم "ولاد رزق 2"، الذي عرض في موسم عيد الأضحى، وشارك في بطولته أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمد ممدوح، خالد الصاوي، نسرين أمين، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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