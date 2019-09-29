مخمور في ألمانيا يدهس زوجته بالسيارة بعد خلاف عائلي

تصاعد خلاف بين زوجين في ألمانيا، اليوم الأحد، لدرجة أن الزوج ركب سيارته وهو مخمور ودهس بها زوجته.



وأوضحت الشرطة والادعاء العام في ولاية شمال الراين-فستفاليا، غرب البلاد، اليوم، أن الزوجة تعاني من إصابات شديدة بعدما جرى نقلها إلى المستشفى، وأكدا أنه ليس هناك خطر على حياتها.



وحسب الشرطة، كانت الزوجة، 60 عاما، تترجل على قدميها في مدينة كامن عندما تتبعها زوجها بالسيارة ودهسها.



وتم توقيف الزوج بشكل مؤقت وتمت مصادرة رخصة القيادة الخاصة به.