البورصة تربح 21 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تفاعلت أسهم ومؤشرات البورصة لدى تعاملات اليوم الأحد- أولى تعاملات الأسبوع، مع قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1 %، لتشهد صعودا كبيرا، وسط اندفاع شرائي قوي من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار مختلفة من المتعاملين أبرزهم المؤسسات العربية والمصرية.



وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 21 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 716.7 مليار جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق" إى جى إكس30" بنسبة 3.31 %، بما يعادل 458.6 نقطة لينهى التعاملات عند مستوى 14315 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 3.82 %، بما يعادل 19.07 نقطة ليغلق عند مستوى 518.89 نقطة، وسط ارتفاع واضح في قيم وأحجام التعاملات التى تخطت مستوى 941 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 558.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 29.1 ألف صفقة شراء وبيع.



قال خبير أسواق المال، حسنى سيد، إن تلك الارتفاعات جاءت نتيجة قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1 %، بالإضافة إلى تراجع أسعار أسهم الشركات المقيدة بالبورصة إلى مستويات مغرية للشراء، وهو الأمر الذى دفع شريحة عريضة من المستثمرين إلى الدخول فى قوة شرائية غير مسبوقة، نتيجة صدور بعض التقارير الإيجابية نحو مستقبل الاقتصاد المحلى وفرض دعم الاستثمار وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة، بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم مستقبلا ما سيدفع المركزى إلى المزيد من الخفض للفائدة.