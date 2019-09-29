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مصر

القاهرة وفرانكفورت تحتفلان بمرور أربعين عامًا على اتفاق التوأمة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:48 م
جريدة الدستور
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شارك السفير خالد طه، القنصل العام المصري في فرانكفورت، وبيتر فلدمان، عمدة فرانكفورت، في تدشين قطار الصداقة بين القاهرة وفرانكفورت المُزيّن بشعارات المدينتين وصور لأهم المعالم السياحية بهما، احتفالًا بمرور 40 عامًا على توقيع اتفاقية التوأمة بين المدينتين.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الأحد، أن القطار انطلق من منطقة ريدروالد (Riederwald ) وصولًا إلى منطقة رومر (Römer ) مقر عمدة المدينة.

وأكد القنصل العام المصري أن اتفاق التوأمة شكّل رابطة عميقة وتاريخية بين المدينتين بفضل الخلفية الثقافية الثرية التي يتميز بها كل من الشعبين المصري والألماني، مشيرا إلى أن الاتفاق يعزز فرص تبادل الأفكار والخبرات في المجالات الثقافية والسياحية والرياضية والتعليمية، إضافةً إلى المزيد من التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

ومن جانبه، أشار عمدة فرانكفورت إلى أن توقيع هذه الاتفاقية كان متزامنًا مع توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام التي أظهرت للعالم الوجه الحقيقي لمصر الساعية نحو السلام.

وأشاد بهذه الاتفاقية، التي أسهمت في تعزيز التعاون في كل المجالات بين المدينتين، معربًا عن اعتزازه بزيارته الأخيرة للقاهرة ولقاءاته المتعددة التي عقدها مع كل من مسئولي محافظة القاهرة وشيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر، والتي حققت دفعة مهمة في الشراكة بين المدينتين، مؤكدًا حرصه البالغ على دعم تلك الشراكة وتعظيم الاستفادة المتبادلة منها.

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