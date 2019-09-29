القليوبية تستقبل وزير لافتتاح مكتبين لخدمة المواطنين

استقبل محافظ القليوبية اليوم وزير التموين والتجارة الداخلية لافتتاح مكتبين لخدمة المواطنين بمدينتي قليوب وشبرا الخيمة بتكلفة 1.5 مليون جنيه علي مساحة 85 متر لكل مكتب لخدمة أهالي تلك المدن والتيسير عليهم وتلقي أي شكاوي أو تظلمات بخصوص البطاقات التموينية ومنظومة الخبز.



وخلال افتتاح الوزير للمكتبين وجه سيادته القائمين على المكتب بحسن التعامل مع المواطنين والتيسير عليهم وحل مشاكلهم بشكل فوري وعدم التعنت وترك البيروقراطية والروتين واستيفاء الاوراق المطلوبة والتواصل مع المواطنين تليفونيا لمتابعة حل المشكلة مشيرا أننا جميعا نعمل كمنظومة واحدة وكلنا جئنا لخدمة المواطنين والعمل علي راحتهم.



وأضاف وزير التموين أن الوزارة تعمل جاهدة على تنفيذ مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري ليعيش حياة كريمة مما استلزم توفير أماكن جديدة لتطبيق الخدمة تليق بالمواطن المصري وتطبيق منظومة التحول الرقمي عن طريق استخدام الحاسب الآلي والموبايل مما جعل الوزارة تضع خطة طموحة في شتى قطاعات الوزارة حيث تمتلك الوزارة أكثر من 2000 مكتب تموين علي مستوى الجمهورية وتم تطوير أكثر من 120 مكتب في القرى الأكثر احتياجا وبالمناطق الشعبية وسيتم الانتهاء من تطوير جميع المكاتب خلال 2021 لتأمين الخدمة ليصل الدعم إلى مستحقيه.



وأضاف أن الوزارة استقبلت هذا العام 1.3 مليون طن قمح تم تخزينها بالصوامع الجديدة مما قلل من استخدام الشون الترابية التي تم استخدامها كنقط تجميع فقط كما أحدثت الوزارة طفرة كبيرة في صناعات الزيوت والسكر بحيث تصل الخدمة إلى المواطن بصورة لائقة وبجودة عالية خصوصا بمنظومة الخبز،كما أعطى الوزير تعليماته للموظفين بالمكاتب بضرورة حل مشكلة المواطن خلال 21 يوما وإذا تم تخطي هذه المدة فالمكتب ملتزم بصرف الخدمة بأي شكل يضمن وصول الدعم إلى المواطن.



ومن جانبه أعرب محافظ القليوبية عن سعادته لافتتاح مكاتب التموين لتقديم الخدمة بشكل لائق وسهل يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه مشيدا بدور الوزارة في النهوض بمستوى تقديم الخدمة وتطبيق النظام الإليكتروني لمزيدا من الشفافية وفصل مقدم الخدمة عن طالبها.



واشارأن المحافظة تتماشى وفق سياسة الدولة من خلال تطبيق نظام الإدارات الإليكترونية حيث تم افتتاح مراكز تكنولوجية بعدد كبير من مراكز المدن وجاري افتتاح مراكز في باقي المدن للتيسير على المواطنين والعمل علي راحتهم مؤكدا أن المحافظة بكل أجهزتها في خدمة المواطن وتسهيل الإجراءات لتقوم الوزارة بتنفيذ مهامها.