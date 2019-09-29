الجامعة الأمريكية تستضيف مؤتمر قاعدة الهرم.. الثلاثاء

يستضيف مركز جون جرهارت للعطاء الاجتماعي والمشاركة المدنية والمسئولية الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الثلاثاء المقبل، المؤتمر الدولي لقاعدة الهرم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يقام لأول مرة بالقاهرة بالتعاون مع Enterprise for a Sustainable World (ESW) وBoP Global Network Labs.



ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الابتكارات الاقتصادية المجتمعية، التي يملكها ويديرها المجتمع، من خلال أربعة محاور رئيسية وهي: الابتكارات الشعبية، والتعليم، والإسكان ميسور التكلفة، والخدمات الصحية.



ويستقطب المؤتمر خبراء من جميع أنحاء العالم للقاء مجموعة منتقاة من خبراء قاعدة الهرم المصريين لتبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات واستكشاف فرص عقد شراكات وتوطين النماذج الناجحة.