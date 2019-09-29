"إطلاق طاقات الحياة" جديد الباحث مصطفى حجازي

عن المركز الثقافي العربي٬ صدر حديثا للباحث د. مصطفى حجازي٬ كتاب جديد بعنوان "إطلاق طاقات الحياة"



ومما جاء في مقدمته للكتاب: "ليس هناك شعوب خاملة عاجزة، ولا أناس خاملون منقادون. إذ لا يعدو ذلك كونه ردّ الفعل على القهر والهدر والاستبداد متعدّد الأبعاد والألوان. كلّ الشعوب وكلّ الأفراد لديهم طاقات حياة تتجلى بكامل حيويتها وديناميتها، وتُقدّم المدهش من الإنجازات حين تُتاح الفرص".



وفي موضع آخر يقول: "يشكّل هذا العمل محاولة لاستعادة نبض الحياة لدى إنساننا العربي وإطلاق طاقاته ونهوضه إلى الفعل وصناعة الكيان والمصير. وهو بذلك يأتي بمثابة الوصفة التي تُجيب على داء القهر والهدر والعصبيات وآفاتها التي شكّلت أعمالنا الثلاثة السابقة، ويستكملها بإبراز الجانب الإيجابي الحي من الكيان وكيفية تنميته وتمكينه".