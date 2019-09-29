الخارجية: حكم أحقية مصر في طابا "نصر دبلوماسي وتاريخي"
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:45 م
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أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في طابا عام 1988، يعد نصرا دبلوماسيا وقانونيا توج تضحيات أبناء القوات المسلحة البواسل وشعب مصر الكريم في سبيل عودة سيناء الحبيبة.
وقال المتحدث- في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاحتماعي (تويتر)، اليوم ، "إنه في ذكرى صدور حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في طابا عام 1988، نتذكر بكل تقدير وفخر جهود أبناء مصر الأوفياء في استعادة ذلك الجزء العزيز من أرض بلادنا".
وقال المتحدث- في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاحتماعي (تويتر)، اليوم ، "إنه في ذكرى صدور حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في طابا عام 1988، نتذكر بكل تقدير وفخر جهود أبناء مصر الأوفياء في استعادة ذلك الجزء العزيز من أرض بلادنا".