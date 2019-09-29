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مصر

الخارجية: حكم أحقية مصر في طابا "نصر دبلوماسي وتاريخي"

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:45 م
جريدة الدستور
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‏أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن حكم محكمة العدل الدولية بأحقية ⁧مصر⁩ في ⁧طابا⁩ عام 1988، يعد نصرا دبلوماسيا⁩ وقانونيا⁩ توج تضحيات أبناء القوات المسلحة البواسل وشعب مصر الكريم في سبيل عودة ⁧سيناء⁩ الحبيبة.

وقال المتحدث- في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاحتماعي (تويتر)، اليوم ، "إنه في ذكرى صدور حكم محكمة العدل الدولية بأحقية ⁧مصر⁩ في ⁧طابا⁩ عام 1988، نتذكر بكل تقدير وفخر جهود أبناء مصر الأوفياء في استعادة ذلك الجزء العزيز من أرض بلادنا".

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