الخارجية: حكم أحقية مصر في طابا "نصر دبلوماسي وتاريخي"

‏أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن حكم محكمة العدل الدولية بأحقية ⁧مصر⁩ في ⁧طابا⁩ عام 1988، يعد نصرا دبلوماسيا⁩ وقانونيا⁩ توج تضحيات أبناء القوات المسلحة البواسل وشعب مصر الكريم في سبيل عودة ⁧سيناء⁩ الحبيبة.



وقال المتحدث- في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاحتماعي (تويتر)، اليوم ، "إنه في ذكرى صدور حكم محكمة العدل الدولية بأحقية ⁧مصر⁩ في ⁧طابا⁩ عام 1988، نتذكر بكل تقدير وفخر جهود أبناء مصر الأوفياء في استعادة ذلك الجزء العزيز من أرض بلادنا".