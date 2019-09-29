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سياسي

تحرك تشريعي بسب "جنة".. تعديلات بقوانين الحضانة والطفل

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:45 م
جريدة الدستور
السيد السعدني
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أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه سيقدم بأول مشروع قانون يتعلق بإدخال تعديلات مهمة وجوهرية على قانونى الحضانة والطفل والأحوال الشخصية لمجلس النواب فى أول جلسة يعقدها البرلمان، بعد غد الثلاثاء، فى دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في فصله التشريعى بعد واقعة مقتل الطفلة جنة على يد جدتها بعد التعذيب الذى تعرضت له لدى جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين" بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، نتيجة إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر.

وأدان "عابد" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين هذه الواقعة، التي هزت وجدان الرأى العام، مشيرًا إلى أن التعديلات تتضمن إلغاء لفظ "حق التأديب الشرعي" الواردة في الفقرة 7 مكرر أ، من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 باعتبارها بابا خلفيا لممارسة العنف، إضافة إلى إقرار مواد تشريعية واضحة وحاسمة، للحفاظ على حقوق الأطفال اليتامى وأبناء الأسر المطلقة وتوقيع عقوبات رادعة ضد كل من تسول له نفسه تعذيب الأطفال بأى صورة وأى مبررات لمنع تعذيب الأطفال لأي سبب من الأسباب.

وقال النائب علاء عابد إننى سأتقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس النواب، والدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي حول هذه الواقعة الكارثية لإحالته إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ليكون إول ملف تناقشه اللجنة وتوجيه الدعوة للمجالس القومية للأمومة والطفولة والمرأة وحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية لدراسة هذا الملف من مختلف جوانبه حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع الخطيرة مشيرًا إلى أنه كمحام سوف يتابع أحداث هذه الواقعة للقصاص للطفلة جنة.

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