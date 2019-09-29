بيت المعمار المصري يحتفل باليوم العالمي للعمارة.. 7 أكتوبر

يستضيف بيت المعمار المصري بمنزل علي لبيب - بدرب اللبانة- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالا بيوم العمارة العالمي لعام 2019، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم 7 أكتوبر المقبل.



وتتضمن الفاعلية الاحتفال بمائة عام على إنشاء والتر جروبياس لمدرسة الباوهاوس من خلال عرض لأهم الأفكار التي قامت عليها المدرسة، وما آلت إليه بعد قرن من الزمن.



وينطوي برنامج الاحتفالية كذلك على معرض أفكار لمجموعة عمل هاند أوفر "Roof Proof".