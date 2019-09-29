أنغام تتألق في كايرو فيستفال بتوقيع "زهير مراد"

تألقت المطربة أنغام، بإطلالة انيقة من تصميم اللبناني زهير مراد، فى حفلها الغنائي بالمسرح المكشوف بكايرو فيستيفال سيتى، بالتجمع الخامس، بقيادة فرقة المايسترو هاني فرحات.



ونشرت أنغام، مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمى على موقع انستجرام، فقد اختارت "جامبسوت" أبيض اللون، من تصميم زهير مراد.



ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ناعمة، خاتم على يديها وأقراط فضية من تصميم cherifelsirgany، وجعلت شعرها منسدلًا على أكتافها بلمسة من الفنان شادي.



أطلقت أنغام ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، فبراير الماضى، ويضم 14 أغنية، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



