استمرار حملة التحصين ضد "طاعون المجترات الصغيرة " بكفر الشيخ

صرح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تحصين 20740 حيوانا، ضمن الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض "طاعون المجترات الصغيرة " التي تقوم بها مديرية الطب البيطري بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل مدير عام الطب البيطري، من بينها " 20281 أغنام، و459 ماعز".



وأشاد محافظ كفر الشيخ - في تصريح اليوم الأحد، بالجهود التي يقوم بها رجال الطب البيطري، والأجهزة المعاونة، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتنفيذ القانون، والحرص على الصحة العامة للمواطنين.