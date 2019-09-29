دمياط الجديدة تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات

قال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة المهندس محمد رجب إنه تم شن حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والشوارع والمسطحات الخضراء بعدة مناطق في دمياط الجديدة، وتمت مصادرة المضبوطات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتنسيق الكامل بين مديرية أمن محافظة دمياط وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.



وأكد رئيس الجهاز - في بيان لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الأحد - استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات، للقضاء على كافة هذه المظاهر، حفاظا على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة دمياط الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلةً في أجهزتها المختلفة على إزالة كافة الإشغالات والتعديات بالمدن الجديدة.