"النقض" تعتمد توزيع العمل على دوائرها للعام القضائى الجديد

اعتمدت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأحد، تشكيل الهيئات والدوائر بالمحكمة للعام القضائي الجديد 2019- 2020.



وقررت المحكمة تشكيل دوائر الإيجارات، 6 دوائر إيجارات يرأس هيئاتها: المستشار عبدالله عصر، رئيس المحكمة، والمستشار عبدالله مصطفى شوضة، والمستشار خالد يحيى دراز، والمستشار سمير فايز عبدالجواد، والمستشار حسني عبداللطيف أبوزيد، والمستشار نبيل فوزي إسكندر غبريال، بإجمالي عضوية 43 نائبًا لرئيس محكمة النقض وقاضيًا بتشكيل الدوائر، بالإضافة إلى أعضاء المكتب الفني وأمانة السر.



وكذلك تشكيل الدوائر الجنائية والاقتصادية، التي تضم 30 دائرة، يشارك في عضوية هيئاتها إجمالي 257 مستشارًا بدرجة نائب رئيس محكمة، إلى جانب أعضاء المكتب الفني وأمانة السر، فيما تضم الدوائر المدني 26 دائرة، بإجمالي عضوية هيئات 198 مستشارًا بدرجة نائب رئيس محكمة وقاضيًا، يعاونهم عدد من أعضاء المكتب الفني وأمانة السر لكل دائرة.



كما اعتمدت المحكمة كذلك الدوائر العمالية الأربع، برئاسة كل من: المستشارين، نواب رئيس المحكمة، كمال أمين عبدالنبي، وعاطف عبدالجليل موسى الأعصر، وإسماعيل عبدالسميع محمد، ومنصور عبدالجواد العشري، بإجمالي عضوية 33 مستشارًا بدرجة نائب رئيس محكمة النقض وقاضيًا، يعاونهم عدد من أعضاء المكتب الفني وأمانة السر لكل دائرة.



وشكلت دوائر المواد التجارية والاقتصادية والضريبية، من 5 دوائر يرأسها القضاة، نواب رئيس المحكمة: عبدالجواد موسى عبدالجواد، ونبيل محمد فتحي عمران، وأحمد سعيد حسن خليل، والدكتور حسن عبدالمنعم البدراوي، ومحمد أحمد أبوالليل، بإجمالي عضوية هيئات 41 قاضيًا بدرجة نائب رئيس محكمة وقاضيًا، بالإضافة إلى أعضاء مكتب فني وأمانة سر لكل دائرة، فيما يرأس دائرة الأحوال الشخصية وطعون رجال القضاء، القاضي موسى محمد مرجان حنفي، بعضوية 6 قضاة، بمعاونة مكتب فني وأمانة سر.