بابا الفاتيكان: مساعدة المهاجرين "واجب" على المسيحيين

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، في قداس خاص اليوم الأحد، إن المسيحيين عليهم "واجب أخلاقي" يتمثل في مساعدة المهاجرين واللاجئين وغيرهم من الأشخاص المضطهدين.



وتدفق الآلاف من المهاجرين إلى ساحة القديس بطرس، حيث ترأس البابا فرنسيس قداسًا متعدد اللغات بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين، وهي مناسبة كاثوليكية.



وقال البابا فرنسيس: "الرب يهتم بشكل خاص بالمغتربين والأرامل والأيتام، لأنهم بلا حقوق ومستبعدون ومهمشون".



وأضاف: "هذه الرعاية بدافع المحبة للأقل حظًا مطلوبة بالمثل، كواجب أخلاقي، من كل من ينتمون لشعبه".



وقال إن: "المسيحيين لا يمكن أن يكونوا غير مبالين بمأساة أشكال الفقر القديمة والجديدة"، ويجب أن "يلتزموا التزامًا راسخًا ببناء عالم أكثر عدلاً".