وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية: ترامب "عنصري"

وصف وزير الدولة للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الألمانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "عنصري".



وأجاب ميشائل روت اليوم الأحد على محاور سأله: "ماذا نفعل مع دونالد ترامب؟"، بأن "روح الفريق تعد في النهاية أفضل من الانغلاق ومن بناء أسوار ومن الحديث عن الآخرين بشكل سيء وازدرائي."



جاء ذلك خلال مؤتمر إقليمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، في مدينة ترويسدورف بولاية شمال الراين-فيستفاليا، غرب ألمانيا.



وتابع روت أن ذلك ليس أمرا جيدا، سواء في الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو على المستوى الدولي، وقال: "لدينا فرصة واحدة فقط ضد المدعو دونالد ترامب، إذا تغلبت الأوروبيات والأوروبيون جميعا على أنانيتهم وقالوا، إننا سنتحد ضد هذا العنصري وسنواجهه".