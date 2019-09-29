نجلاء بدر بإطلالة جريئة تشعل "إنستجرام" من الجونة (صور)

شاركت الفنانة نجلاء بدر، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور أثناء تواجدها بمهرجان الجونة في دورته الثالثة.



وظهرت "نجلاء" بإطلالة جريئة، حيث ظهرت عارية الأكتاف، واعتمدت على المكياج وتسريحة الشعر الجذابة، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر، مسلسل "أبو جبل" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته مصطفى شعبان، محمد علي رزق، محمد دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوي، عايدة رياض، سناء شافع.

