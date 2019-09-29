التضامن توجه برعاية شقيقة جنة وتسجيل والدها بتكافل وكرامة

بعد قرار النيابة العامة بإيداع الطفلة أماني محمد سمير "شقيقة جنة" في إحدى دور الرعاية بالدقهلية٬ وجهت وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم للطفلة وأسرتها٬ وشكلت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وفريق التدخل السريع بالوزارة فريق للدعم النفسي لبدء جلسات تأهيلية مع وضع برنامج طبي لعلاج آثار التعذيب.



كما وجهت وزارة التضامن، بتوفير كل الخدمات للمواطن محمد سمير حافظ والد الطفلة جنة صاحبة الخمس سنوات المتوفاة نتيجة تعذيب الجدة والخال٬ والتى تداولت قصتها صفحات التواصل الاجتماعى وهم حاليا محبوسان على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشربين محافظة الدقهلية، وتم تسجيل المواطن المذكور ببرنامج تكافل وكرامة وتم حجز كشف طبى له بالمجالس الطبية بالمنصورة، كما تم تسجيله للحصول على كارت الخدمات المتكاملة للإعاقة وتم صرف مساعدة دفعة واحدة بمبلغ ٥٠٠ جنيه وتم صرف مساعدة شهرية له بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريا من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالدقهلية.