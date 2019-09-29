السكة الحديد: تأخيرات القطارات بسبب تطوير الخطوط

أكدت هيئة السكة الحديد، أن معدل تأخيرات القطارات فى الوجهين البحري والقبلي شهدت تراجعا كبيرا خلال الأيام الماضية، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث شدد المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة على ضرورة الالتزام بجداول التشغيل.



وأوضحت الهيئة، إن معدل التأخيرات في قطارات الضواحي والوجه البحري والقبلي لم تتعد نصف الساعة، وهذا التأخير لا يحدث بسبب التقصير من جانب الهيئة، ولكن بسبب أعمال التطوير التي تشهدها الخطوط، من تطوير نظم الإشارات وتطوير المزلقانات وهو ما يتطلب تهدئة السرعة فى بعض المناطق تجنبا لوقوع مشكلات فنية داخل القطارات تنتج عنها حوادث.



وأشارت إلى أن المرفق يخدم عددا ضخما من الركاب يوميا، وهو ما يتطلب توفير خدمة مميزة لهم لتوفير حياة كريمة لهم.