التأمين الصحي: تدريب أطباء 5 محافظات

أعلنت منظومة التأمين الصحي الشامل، عن بدء تدريب الأطباء في خمس محافظات المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل "الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان".



وأضافت أنها كانت قد أعلنت عن فتح باب التقدم للأطباء للتدريب على العمل بالوحدات الصحية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بالخارج، في مجال طب الأسرة.



ولفتت إلى أهمية الاستفادة من دور القطاع الخاص فى المنظومة الجديدة بما يعود بالنفع على المرضى، إضافةً إلى تشجيع الاستثمار فى القطاع الصحى، بما يتوافق مع احتياجات المنظومة.



وقالت إن الاهتمام بالأطباء وتدريبهم هدفه تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين لتغيير ثقافة كيفية تقديم الخدمة للمرضى، والذي يعد من أولويات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، إلى جانب تقديم أفضل خدمة طبية.